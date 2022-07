Positiver Mai trotz anhaltender Krisen

Auftragseingang im Maschinenbau Nordrhein-Westfalen Mai 2022

Címkék: Auftragseingang Maschinenbau Nordrhein-Westfalen

Im Mai 2022 lag der Auftragseingang im nordrhein-west-fälischen Maschinen- und Anlagenbau 12 Prozent über dem Niveau des Vorjah-resmonats. Die Nachfrage aus dem Inland stieg um 15 Prozent, die Bestellein-gänge aus dem Ausland um 10 Prozent. Die Ordereingänge aus dem Euroraum verbesserten sich im Vorjahresvergleich um 14 Prozent und aus dem Nicht-Euro-raum um 8 Prozent.

Im Dreimonatszeitraum März bis Mai 2022 sank der Ordereingang im Vorjahresver-gleich um 6 Prozent. Die Aufträge aus dem Inland nahmen 2 Prozent zu und die aus dem Ausland 9 Prozent ab. Die Bestellungen aus dem europäischen Ausland verlo-ren 9 Prozent und aus dem außereuropäischen Ausland 10 Prozent.

Auftragseingang im Maschinenbau NRW, Gleitender Dreimonatsdurchschnitt, preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2015 = 100

„Die guten Zahlen bei den Bestelleingängen sind erfreulich, müssen aber in Relation zum niedrigen Auftragseingang im Vorjahresmonat gesetzt werden“, erklärt Hans-Jürgen Alt, Manager ProduktionNRW. „Unabhängig davon machen sich weiterhin die gestörten Lieferketten, die gebremste Konjunktur in China sowie die Auswirkun-gen des Krieges in der Ukraine deutlich bemerkbar.“