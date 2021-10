Bestelleingänge deutlich positiv

Auftragseingang im Maschinenbau Nordrhein-Westfalen August 2021

Der Auftragseingang im nordrhein-westfälischen Maschinen- und Anlagenbau lag im August 2021 mit 45 Prozent deutlich über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Nachfrage aus dem Inland stieg dabei um 50 Prozent, die aus dem Ausland um 42 Prozent. Die Bestelleingänge aus dem Euroraum kletterten um 29 Prozent und die Orders aus dem Nicht-Euroraum um 49 Prozent nach oben.

Im Dreimonatszeitraum Juni bis August 2021 stieg der Ordereingang im Vorjahresvergleich um 50 Prozent. Die Inlandsaufträge legten um 49 Prozent zu. Der Orderzuwachs aus dem Ausland betrug 50 Prozent, wobei die Bestellungen aus dem europäischen Ausland um 36 Prozent und aus dem Nicht-Euroraum um 57 Prozent nach oben gingen.

Auftragseingang im Maschinenbau NRW, Gleitender Dreimonatsdurchschnitt, preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2015 = 100

„Aufgrund der noch niedrigen Vergleichswerte des Vorjahres setzen sich die Bestell-eingänge auch in diesem Monat auf hohem Niveau fort“, erläutert Hans-Jürgen Alt, Manager ProduktionNRW. „Allerdings verschärfen sich im nordrhein-westfälischen Maschinen- und Anlagenbau die Probleme in den Lieferketten zunehmend und betreffen immer weitere Bereiche. Eine Verbesserung der Situation wird in den kommenden Monaten nur für bestimmte Segmente, wie zum Beispiel Stahl, gesehen. Für den wichtigen Sektor der elektronischen Bauteile wird keine Verbesserung prognostiziert.“